بن زايد والشيطان.. لوحة فنية تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صورة تخيلية للشيطان رُسِمت قبل 30 عاما تتطابق مع ملامح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ردود فعل واسعة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بشأن الصورة التخيلية، حيث تم تداولها على نطاق واسع.

وذكر النشطاء أن هذه الصورة رسمها الرسام الإيطالي برونو اماديو، والمشهور بإسم جيوفاني براغولين عام 1981وعنوانها “القديس ميخائيل يهزم الشيطان”.

وكان جيوفاني براغولين قد وصف رسمته بأنه لم يرَ الشيطان فجسده.

هكذا تخيل الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبر شكل الشيطان في لوحته الشهيرة التي رسمها سنة 1981!!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم pic.twitter.com/PDBlFAiVcc — Atef عاطف (@atefsokni) July 22, 2021

صورة للرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو رسمها قبل ثلاثين سنة لتجسد الشيطان..

وكأن خياله والهامة كان يتوقع الشيطان ذاته الذي ارتكب افضع الجرائم..

هذا الرسام يستحق جائزة نوبل للابداع والالهام( جائزة غير موجودة في برنامج نوبل) pic.twitter.com/tjeDFWqhNT — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 22, 2021

الرسام برونو اماديو (1911-1981) والمشهور باسم جيوفاني براغولين (Giovanni Bragolin) رسم صورة خيالية للشيطان.

يخلق من الشبه اربعين #الامارات_بيت_الجاسوسيه pic.twitter.com/Sfqx9BpjDO — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 21, 2021

وبسبب الشبه العجيب حد التطابق بين رسمة جيوفاني وملامح ولي عهد أبوظبي، أثيرت موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

واعترض البعض على تشبيه آدمي بالشيطان، بينما سخر آخرون من التشابه الرهيب مستذكرين لقب ابن زايد الشهير وهو “شيطان العرب” الذي استحقه عن جدارة لمخططاته الشيطانية بالمنطقة.

لوحة فنية مرسومة منذ ٣٠ عام للرسام الايطالي جيوفاني غاسبارو بعنوان (القديس مايكل يهزم الشيطان)

تلاحظون محض الصدفة العيجبةفي الصورة من حيث الشبه بين القديس مايكل والممثل باول بيتاني الذي لعب دور ميخائيل في فيلم The Legion لا تنسى ان تقول (سبحان الله) pic.twitter.com/sBXOGPPfIB — @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 الشاهين (@_FALCON_01) July 22, 2021

الإمارات تحتج على نشر لوحة للرسام الإيطالي جيوفاني براجولين الذي توفي عام 1981 بعنوان القديس ميخائيل يهزم الشيطا.ن ، لأن الشيطان الذي باللوحة يشبه تماما محمد بن زايد ، ورغم علمهم أن اللوحة رسمت قبل مولد شيطان الامارات، ولكن الرسام تخيل الشيطان بنفس الملامح ، سبحان الله pic.twitter.com/MP99MlTvNH — الــــــشــــــريـــــAwatefفــــــية (@Awateff70) July 22, 2021

وفي حين اعتقد البعض أن الصورة مفبركة وهدفها السخرية من ابن زايد، اتضح أنها منشورة منذ العام 2018 على حساب باسم الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو على موقع الصور الشهير إنستغرام.

صورة الشيطان في خيال الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو اللوحة قديمة رسمها قبل ثلاثين سنة لتجسد الشيطان .!!! وقد أبدع كثيرا…..

مع الاعتذار الشديد للشيطان pic.twitter.com/un9MBuUoem — محمود المغربي (@mahmoodalmaghr1) July 22, 2021

#الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو رسم لوحة الشيطان قبل ثلاثين سنة. وبالامس بعض الصحف الإيطالية تعيد نشرها مع وجه الشيطان الحقيقي محمد بن زايد . pic.twitter.com/Ah329kZaYx — العرومي مشاكس (@oSIbyK0uJBwhkva) July 22, 2021

وتناقلت بعض الحسابات خبر اعتراض دولة الإمارات بشدة على الرسمة، بسبب الشبه الكبير بين الشيطان المرسوم وبين محمد بن زايد.

وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه بين الصورة وصورة ولي عهد ‎أبوظبي.

احتجت الإمارات على نشر لوحة فنية للرسام الإيطالي برونو اماديو(1911-1981)

والمشهور بإسم جيوفاني براغولين

وعنوانها القديس ميخائيل يهزم الشيطان

وكان الرسام قد وصف بأنه لم يرَ الشيطان فجسده

وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه بين الصورة وصورة ولي عهد أبوظبي(محمد بن زايد)#نفس_الشبه pic.twitter.com/Fdi8Mf84jp — Samira Kobeissi (@samira_kobeissi) July 22, 2021

من جانبه قال الداعية سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة له معلقا على الصورة، ومؤكدا صحتها:”هذه اللوحة التي يقال أنها أثارت غضب شيطان العرب بحثت عنها وكنت أظنها مفبركة. حتى وجدتها في حساب باسم الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو في انستغرام”.

هل هي مجرد مصادفة ؟؟؟!!! pic.twitter.com/OWBRlFGozx — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 22, 2021

