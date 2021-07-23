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بن زايد والشيطان.. لوحة فنية تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أثارت صورة تخيلية للشيطان رُسِمت قبل 30 عاما تتطابق مع ملامح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ردود فعل واسعة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بشأن الصورة التخيلية، حيث تم تداولها على نطاق واسع.

وذكر النشطاء أن هذه الصورة رسمها الرسام الإيطالي برونو اماديو، والمشهور بإسم جيوفاني براغولين عام 1981وعنوانها “القديس ميخائيل يهزم الشيطان”.

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وكان جيوفاني براغولين قد وصف رسمته بأنه لم يرَ الشيطان فجسده.

وبسبب الشبه العجيب حد التطابق بين رسمة جيوفاني وملامح ولي عهد أبوظبي، أثيرت موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

واعترض البعض على تشبيه آدمي بالشيطان، بينما سخر آخرون من التشابه الرهيب مستذكرين لقب ابن زايد الشهير وهو “شيطان العرب” الذي استحقه عن جدارة لمخططاته الشيطانية بالمنطقة.

وفي حين  اعتقد البعض أن الصورة مفبركة وهدفها السخرية من ابن زايد، اتضح أنها منشورة منذ العام 2018 على حساب باسم الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو على موقع الصور الشهير إنستغرام.

وتناقلت بعض الحسابات خبر اعتراض دولة الإمارات بشدة على الرسمة، بسبب الشبه الكبير بين الشيطان المرسوم وبين محمد بن زايد.

وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه بين الصورة وصورة ولي عهد ‎أبوظبي.

من جانبه قال الداعية سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة له معلقا على الصورة، ومؤكدا صحتها:”هذه اللوحة التي يقال أنها أثارت غضب شيطان العرب بحثت عنها وكنت أظنها مفبركة. حتى وجدتها في حساب باسم الرسام الايطالي جيوفاني جاسبارو في انستغرام”.

 

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