نجوم الدراما السورية والعربية يعزون سلافة معمار بوالدتها

فجعت الفنانة السورية سلافة معمار بوفاة والدتها الحاجة فاطمة الريشة التي توفيت أمس، وتم دفنها اليوم الجمعة.. و فور انتشار الخبر سارع عدد كبير من نجوم الدراما العربية والسورية للتضامن مع النجمة وذلك من خلال إعادة نشر ورقة النعي، والدعاء بالرحمة لوالدة النجمة الذهبية.

حيث نشر كل من المخرج زهير قنوع، والفنانين أمل عرفة، إياد أبو الشامات، شكران مرتجى، سيرين عبد النور، كاريس بشار، وزوجها السابق سيف الدين سبيعي وغيرهم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تعزية.

في حين لفتت المخرجة رشا شربتجي الأنظار للشبه الموجودة بين سلافة وأمها، حيث نشرت مع ورقة النعوة صورة للحاجة فاطمة في شبابها بدت فيه تشبه سلافة بشكلٍ كبير.

يذكر أنّ سلافة معمار حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال دور أم العز في مسلسل حارة القبة.

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