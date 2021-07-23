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اسم أليكسا يثير قلق أم بريطانية ويحرمها النوم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت امرأة بريطانية لم تكشف هويتها معاناتها من الأرق وعدم القدرة على النوم لخوفها من معاناة ابنتها من التنمر عندما تكبر بسبب اسمها.

وقالت الأم إنّها أطلقت على ابنتها اسم أليكسا، وكانت سعيدة بهذا الاسم قبل أن تنتبه لارتباط الاسم بمساعد أليكسا الصوتي التابع لشركة أمازون.

وأشارت لمخاوفها من تعرض ابنتها للتنمر عندما تكبر بسبب اسمها، وهذا ما دفعها للتفكير في تغيير الاسم.

من جهةٍ أخرى طمأنها أصحابها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا لها إنّ اسم ابنتها لن يتسبب بأي مشاكل لها في المستقبل لأن مساعد أليكسا لن يبقى موجوداً لفترة طويلة.

يذكر أنّ أُماً أخرى من ولاية ماساتشوستس الأميركية بدأت حملة تحت شعار “أليكسا هي إنسانة” للفت النظر لأنّ اسم أليكسا لا يقتصر على مساعد أمازون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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