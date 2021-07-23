اسم أليكسا يثير قلق أم بريطانية ويحرمها النوم

أكدّت امرأة بريطانية لم تكشف هويتها معاناتها من الأرق وعدم القدرة على النوم لخوفها من معاناة ابنتها من التنمر عندما تكبر بسبب اسمها.

وقالت الأم إنّها أطلقت على ابنتها اسم أليكسا، وكانت سعيدة بهذا الاسم قبل أن تنتبه لارتباط الاسم بمساعد أليكسا الصوتي التابع لشركة أمازون.

وأشارت لمخاوفها من تعرض ابنتها للتنمر عندما تكبر بسبب اسمها، وهذا ما دفعها للتفكير في تغيير الاسم.

من جهةٍ أخرى طمأنها أصحابها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا لها إنّ اسم ابنتها لن يتسبب بأي مشاكل لها في المستقبل لأن مساعد أليكسا لن يبقى موجوداً لفترة طويلة.

يذكر أنّ أُماً أخرى من ولاية ماساتشوستس الأميركية بدأت حملة تحت شعار “أليكسا هي إنسانة” للفت النظر لأنّ اسم أليكسا لا يقتصر على مساعد أمازون.

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