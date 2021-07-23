موتورولا تستعد لطرح هاتف جديد .. هذه مواصفاته

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة موتورولا الأمريكية استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه Motorola Edge 20.

وأشارت التسريبات لأنّ الهاتف الجديد سينبض بمعالج Snapdragon 778G Soc الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الأمريكية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وجودة عرض Full HD، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات فشلت في الكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية أو عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية