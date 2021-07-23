تسريبات تشكف مواصفات IQOO الجديد

تستعد شركة IQOO الصينية لطرح هاتف جديد بمواصفات خارقة ستطلق عليه IQOO8. . ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 Plus ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS 1.0.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1440*3200 بيكسل، وتردد يصل إلى 144 هرتز.. فيما لم تكشف التسريبات عن دقة الكاميرا الأمامية والخلفية ولا عددها، لكنّها أكدّت على قدراته التصويرية العالية.

ومن المتوقع أن تصل مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ل512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل16 غيغا بايت.

وأكدّت التسريبات احتواء الهاتف على بطارية قوية تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات أشارت لاستعداد الشركة الصينية لطرح الهاتف في أغسطس المقبل دون أن تكشف عن سعره.

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