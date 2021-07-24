أستراليا تقرر تطعيم هذه الفئة من الأطفال بلقاح فايزر

سمحت السلطات الصحية الأسترالية بتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عام بلقاح فايرز لمواجهة كورونا.

وأشار وزير الصحة الأسترالي جريج هانت لموافقة إدارة السلع العلاجية على استخدام هذا اللقاح لتطعيم فئة المراهقين.

وجاءت هذه الموافقة بعدما منحت السلطات الصحية في وقتٍ سابقٍ الأذن لتطعيم الأشخاص الذين تجاوزوا ال16 عام بهذا اللقاح، بحيث يحصل الشخص على الجرعتين بفارق زمني يصل ل21 يوماً.

وكانت الحكومة الأسترالية قد تعرضت في وقتٍ سابقٍ لانتقادات كبيرة لبطء عملية التطعيم، رغم الإجراءات القاسية التي فرضتها الحكومة لوقف انتشار الفيروس في البلاد.

يشار إلى أنّ أستراليا تمكنت في وقتٍ سابق من الحد من انتشار فيروس كورونا بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قبل أن يتسبب المتحور دلتا في زيادة عدد الإصابات في البلاد من جديد.

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