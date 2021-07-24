جديد لينوفو محطة عمل صغيرة للغاية

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن أصغر محطة عمل في العالم والتي أطلقت عليها Think Station P35 Tiny.

وسينبض بداخل هذه المحطة معالج Core i9 ثماني النوى من الجيل 11، وبطاقة رسوميات نيفيديا P1000 أو T600.

وقالت الشركة الصينية إنّ الجهاز الجديد سيأتي بأبعاد مدمجة، وسيتميز بوزنه الخفيف، وأدائه السريع.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوع PCIe 4.0-SSD بسعة 4 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4-3.200 بسعة 64 غيغا بايت.

وجهزت الشركة الصينية هذه المحطة بوحدة إمداد بالطاقة بقوة 270 أو 230 وات، وب5 منافذ USB-A، و4 منافذ Mini-Display port، ومنفذ Display port، ومنفذ HDMI، ومنقذ 3.5 للسماعات.

وتتميز هذه المحطة بإمكانية وصل 6 شاشات في نفس الوقت، بالإضافة لدعمها شبكة الواي فاي بشكلٍ اختياري.

يشار إلى أنّ لينوفو لم تكشف عن موعد طرح مطحتها الجديدة ولا عن سعرها.

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