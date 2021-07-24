هواتف سامسونج هي أولى الهواتف التي ستستخدم مركبات زجاج Gorilla Glass DX لحماية عدسات الكاميرا

تمكنت شركة Corning من تطوير مجموعة جديدة من المركبات الزجاجية لحماية عدسات الكاميرا، حيث تم تصميم زجاج Corning Gorilla Glass الجديد بتقنية DX و +DX لحماية كاميرات الهواتف من الخدوش أثناء التقاط المزيد من الضوء المحيط، جنباً إلى جنب مع القدرة على تقليل الانعكاسات.

بناءً على الفيديو الدعائي التي نشرته شركة Corning فإن أولى الهواتف الذكية التي سوف تحصل على زجاج Gorilla Glass DX هي هواتف شركة سامسونج والتي ستحصل على أغطية جديدة للعدسات من أجل حمايتها.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج كانت أولى الشركات التي استخدمت حماية Corning Gorilla Glass DX مع ساعة جالكسي Watch في عام 2018، ولكن صرحت شركة Corning بأن هذه التقنية لم تكن جاهزة بعد من أجل الاستخدام مع الهواتف الذكية.

تؤكد شركة Corning على فعالية المركبات الزجاجية الجديدة وقدرتها على حماية عدسات كاميرات الهواتف الذكية وتعزيز متانتها مقارنة بالطلاء التقليدي المضاد للانعكاس وبالتأكيد لن تؤثر التقنية الجديدة على جودة الصورة. وكل هذا بات واضحاً في حديث الشركة من خلال الفيديو المعروض أدناه.

جاء على لسان جايمن أمين نائب الرئيس والمدير العام لشركة Corning العبارات التالية: “من خلال التقاط 98% من الضوء لعدسة الكاميرا ستكون مركباتنا الزجاجية الجديدة قادرة على تعزيز التصميم الكامل لكاميرا الهواتف الذكية من أجل التقاط صور احترافية ومقاطع فيديو عالية الجودة.”

وأضاف جايمن: “إن منتجات Corning Gorilla Glass DX الخاصة بشركتنا سوف تقدم أفضل مزيج من الأداء البصري والحماية في نفس الوقت من أجل تجربة المستهلك.”

للأسف الشديد لم يتم التلميح بأي شكل من الأشكال ما هي هواتف شركة سامسونج التي ستحصل على هذه الحماية الجديدة حتى الآن.

ولكن بالنظر إلى موعد إعلان Corning ومدى اقترابه من موعد إطلاق شركة سامسونج لهواتفها القابلة للطي، فمن المحتمل أن تكون هواتف جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Flip 3 هي أولى الهواتف التي تتمتع بتقنية Corning Gorilla Glass DX. ولكن مرة ثانية ليس لدينا تأكيد حول هذه المعلومات، وإنما هي مجرد توقعات.