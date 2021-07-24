أكبر 10 أنظمة قطار في العالم.. “مترو نيويورك” في المقدمة

توجد في مختلف أنحاء العالم العديد من أنظمة القطارات المتميزة التي يمكن الإشارة إليها، وإليكم في هذا التقرير أكبر عشرة أنظمة قطار في العالم ويقاس حجمها بعدد المحطات، أو عدد المستخدمين، أو الطول الإجمالي للسكك الحديدية، وفي هذا التقرير؛ تم تصنيف أكبر الأنظمة بناءً على عدد المحطات.

مترو أنفاق مدينة نيويورك – 421 محطة: يحتوي على أكبر عدد من المحطات في العالم، تم افتتاحه في عام 1904 وهو أقدم ثامن شبكة مترو أنفاق في العالم، يبلغ إجمالي طول مترو أنفاق مدينة نيويورك 373 كيلومترًا وهو الرابع في العالم، يستخدمه 1,7 مليار راكب سنويًا.

باريس مترو – 303 محطات: تم افتتاحه في عام 1900 وهو خامس أقدم نظام مترو في العالم، يحتوي على 303 محطات موزعة على 214 كم يستخدمه 1,5 مليار راكب كل عام.

مترو مدريد – 300 محطة: مع عدد محطات باريس نفسه تقريبًا يبلغ الطول 293 كم، تم افتتاحه لأول مرة في عام 1919، يستخدمه 500 مليون راكب “فقط” كل عام.

مترو أنفاق سيول – 296 محطة: تم افتتاح مترو أنفاق سيول في وقت متأخر كثيرًا عن الأنظمة السابقة وتحديدًا في عام 1974، يبلغ إجمالي طوله 327 كم ويستخدمه 2,5 مليون راكب سنويًا، وهو ثاني أكبر نظام من حيث عدد الركاب.

مترو أنفاق لندن (تيوب) – 270 محطة: تم افتتاحه لأول مرة كـ “سكة حديد تحت الأرض” في عام 1863، ولكن تم افتتاح أول خط كهربائي في عام 1890 مما جعله أول نظام مترو في العالم، إنه أيضًا ثالث أطول نظام بطول 402 كم وأكثر من 1,2 مليار مستخدم كل عام.

مترو شنغهاي – 263 محطة: يأتي في المركز السادس فقط من حيث عدد المحطات، لكن الأطول في العالم – 538 كم، وبالنظر إلى أنه تم افتتاحه فقط في عام 1993؛ يعد هذا حقًا إنجازًا، يعدّ مترو شنغهاي أيضًا أحد أكثر الأنظمة ازدحامًا في العالم مع أكثر من 2,5 مليار راكب كل عام.

مترو أنفاق بكين – 232 محطة: مترو أنفاق بكين هو نظام المترو الأكثر ازدحامًا في العالم مع أكثر من 3,2 مليار مستخدم كل عام.

مترو مكسيكو سيتي 195 محطة: يحتوي مترو مكسيكو سيتي على 195 محطة موزعة على 226.5 كم وتخدم 1,6 مليار راكب سنويًا.

مترو موسكو – 194 محطة: تم افتتاح نظام مترو موسكو في عام 1934 ويبلغ إجمالي طوله 325.4 كم يخدم ما يقرب من 2,5 مليار شخص كل عام، لكن مترو موسكو ليس مجرد نظام مترو، حيث تُعرف المحطات باسم “قصور تحت الأرض” إذ تم تصميم الهياكل الجميلة تحت الأرض بعناية، بالصور على الجدران والثريات المعلقة من الأسقف، و تعدّ محطات مترو موسكو من المعالم السياحية الرئيسة في حد ذاتها.

مترو طوكيو – 179 محطة: تنتشر محطات مترو طوكيو البالغ عددها 179 محطة على امتداد 195,1 كم، ويستخدم مترو طوكيو 2,3 مليار شخص كل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية