فيسبوك يطلق خدمة الألعاب السحابية للايفون عبر الويب!

بعد طول انتظار وكمل كان متوقعاً قام فيسبوك بإطلاق خدمة الألعاب السحابية لهواتف الايفون بحيث يمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب.

خدمة فيسبوك للألعاب السحابية كانت متاحة في النسخة التجريبية والآن باتت متاحة لكافة مستخدمي الايفون حول العالم.

هذه المنصة سوف تتيح لمستخدمي ايفون الوصول لكافة الألعاب الموجودة عليها من خلال متصفح سفاري. المنصة سوف تنشيء اختصاراً لها على الصفحة الرئيسية عند الضغط عليه سوف تفتح تبويباً في متصفح سفاري للوصول للألعاب وتشغيلها في وضع الشاشة الكاملة. (رابط المنصة)

فيسبوك أطلقت منصة الألعاب السحابية الخاصة بها خارج مظلة الآب ستور من أجل تجاوز القيود والعقبات الاي تفرضها ابل على المطورين والنسبة التي تستقطعها ابل لنفسها من الأرباح.

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها خدمات ألعاب سحابية فقد سبق وأن قامت مايكروسوفت بإطلاق منصة الألعاب السحابية Xbox Cloud Gaming وكذلك فعلت جوجل مع خدمة Google Stadia وأيضاً أمازون ونيفيديا.

ما هي خدمات الألعاب السحابية Cloud Gaming ؟

هي خدمة – مدفوعة غالباً – تتيح للاعبين الاستمتاع بتجربة الألعاب على الايفون والايباد وأي جهاز آخر بدون الحاجة إلى جهاز بمواصفات خاصة بل وفقط من خلال المتصفح.

الألعاب السحابية كما يشير اسمها تكون موجودة على الخوادم أو السيرفرات ذات القدرات المعالجية الكبيرة، ويمكن الوصول إليها عبر الاشتراك في الخدمة شريطة وجود اتصال إنترنت ثابت وسريع.