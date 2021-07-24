تويتر تبدأ باختبار ميزة الإعجاب وعدم الإعجاب

بدأت منصة تويتر في اختبار ميزة جديدة طالب بها المستخدمون كثيرًا، تساعدهم على وضع إعجاب أو عدم إعجاب على التغريدة.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستكون متوفرةً في الفترة التجريبية لعدد من المستخدمين، حيث سيكون بإمكانهم وضع إعجاب أو عدم إعجاب على التغريدات التي يتابعونها، وذلك من خلال زر الإبهام الذي سيظهر لديهم على شكل إبهام متجهًا للأعلى، في حين سيكون زر عدم الإعجاب على شكل إبهام متجهًا للأسفل.

وأشارت تويتر إلى أنّ علامة عدم الإعجاب سيظهر فقط لصاحب التغريدة، ولن يظهر حاليًا للمستخدمين.

وتوقّع الخبراء أن تساعد الميزة الجديدة، المغردين على التخلّص من التغريدات المزعجة، والتحكم بمحتوى منشوراتهم.

يُذكر أنّ تويتر أكدّت أنّ الميزة الجديدة قيد الاختبارات حاليًا، دون أن تعطي أي فكرة عن تاريخ وصولها بشكل رسمي لجميع المستخدمين.

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