الصدفة تنقذ أمريكيًا صارع دبًا لمدة أسبوع في منطقة نائية

ساعدت الصدفة على إنقاذ رجل أمريكي، لم تكشف هويته، واجه دبًا في منطقة نائية لمدة أسبوع كامل.

وقال المسؤولون في ولاية ألاسكا الأمريكية إنّ مروحية من قاعدة خفر السواحل الجوية في مدينة كوباك؛ لاحظت وجود علامة استغاثة على كوخ يقع في معسكر تعدين في منطقة نائية، قبل أن يلاحظوا وجود رجل يلّوح لهم بيده.

وعلى الفور، قطعت المروحية رحلتها التي كانت متجهةً من رحلة كوتزبيو إلى نوم، وقامت فرق الإنقاذ الموجودة فيها بإنقاذ الرجل الذي كان مصابًا في قدمه بسبب هجوم الدب عليه.

وقال الرجل إنّ الدب هاجمة قبل أسبوع، وظل يعود كل ليلة إلى المعسكر كي يحاول افتراسه.

يُذكر أنّ الرجل لم يحدّد نوع الدب الذي هاجمه، لكنّ الخبراء رجحوا أنّ يكون من الدببة البنية أو السوداء التي تنتشر في المنطقة بكثرة.

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