الفنانة بلقيس تُطلق أغنيةً جديدةً باللهجة اللبنانية

فاجأت الفنانة بلقيس، عشّاقها بإطلاقها أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، حملت اسم جبّار.

وحظيت الأغنية التي تم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت بإعجاب عشاق بلقيس، الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات والردود عليها.

وأغنية جبّار من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع ومكس ماستر عمر صباغ، وإخراج إيلي فهد.

وكانت بلقيس قد طرحت قبل مدّة أغنيتيْن حققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا، الأولى؛ كانت أغنية “ممكن” التي قدمتها على شكل دويتو مع الفنان العراقي سيف نبيل، والثانية “انتهى” التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم، ولحّنها عبد العزيز الويس، وقام بتوزيعها علي المتروك.

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