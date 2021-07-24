لافا الهندية تطلق هاتفًا جديدًا بتكلفة منخفضة

رفعت شركة لافا إنترناشونال الهندية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ بتكلفة منخفضة أطلقت عليه Lava z2s.

وسيَنبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 Go.

وزودت الشركة الهندية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6,51 بوصة بدقة عرض 1600×720 بيكسل، بكثافة بيكسلات 720 بيكسل في الإنش، وستَحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 32 غيغابايت قابلة للزيادة من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 غيغا بايت.

وسيَحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الهندية ستَطرح هاتفها الجديد بسعر يصل إلى مائة دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية