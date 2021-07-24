سامسونج تسجل براءة اختراع لهاتف قابل للطي بكاميرا سيلفي دوّارة

أصبحت كاميرات السيلفي تحت الشاشة نهج مقدساً لجميع الشركات المصنعة، ولكن الشركة الوحيدة التي تقدم هذه الميزة حتى الآن هي شركة ZTE. ولكننا نتوقع أن سامسونج جالكسي فولد 3 Samsung Galaxy Fold سيكون قادراً على توفير نفس الميزة ولكن بنهج مختلف تماماً لم يسبق وأن رأينا له مثيل في عالم صناعة الهواتف الذكية.

حيث كشفت بعض المصادر letsgodigital عن قدرة سامسونج على تسجيل براءة اختراع جديدة لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية من خلال عرض هاتف جديد من عائلة هواتف Galaxy Z Flip وهو مزوداً بآلية قلب الكاميرا ويمكنك التحقق من هذه الآلية الجديدة من خلال الصور الموضحة أدناه.

يبدو جلياً بكل وضوح من خلال الصور السابقة عن وجود نظام كاميرا متقلب والذي يتيح إمكانية التقاط صور قياسية بالإضافة إلى صور سيلفي أمامية جنباً إلى جنب مع الشاشة الثانوية. يبدو أن الهاتف يشبه إلى حد كبير سلسلة هواتف سامسونج جالكسي زد فليب الحالية، ولكن من المتوقع أيضاً أن شركة سامسونج تستلهم هذه الميزة من هاتف اسوس زد فون 8 فليب. ويبدو أن نظام تقليب الكاميرا قادر على التوقف عند نقاط محددة.

جدير بالذكر أنه لو كانت توقعاتنا صحيحة بخصوص إمكانية توقف الكاميرا عند نقاط محددة، فهذا يعني أن يمكنك التصوير من زوايا متعددة أيضاً، مما يجعل من تجربة الكاميرا أكثر تنوعاً من الناحية النظرية. لقد رأينا من قبل كيف تمكنت اسوس من الاعتماد على دوار ميكانيكي يساعد في التقاط صور بانورامية دون الحاجة إلى تحريك الهاتف على الإطلاق.

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لكن يبدو من خلال الصور التي حصلنا عليها أن إعداد الكاميرا هذا لن يسمح بالتقاط صور سيلفي مع الشاشة الرئيسية القابلة للطي، لذا قد يكون من المتحمل أن هاتف جالكسي زد فليب سوف يعتمد على تصميم يعتمد على كاميرا سيلفي تقليدية أخرى أو بداخل الشاشة. على كلٍ، هذا مجرد تسجيل براءة اختراع جديدة على الورق وليست إثبات نهائي للمنتج التجاري الذي سنحصل عليه خلال وقت قريب.