تحديث iOS 15 – كيف طورت ابل خاصية التعرف على الأشخاص؟

في السنوات الأخيرة كان هناك توجه عام من ابل ناحية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل في أجهزتها وخصوصاً نظام iOS على هواتف الايفون وقد دعمت ذلك بشريحة معالجة مختصة بالذكاء الاصطناعي.

في تحديث iOS 15 الجديد هناك ملامح واضحة وحضور لأنظمة الذكاء الاصطناعي وإن لم تلحظها بنفسك أو تسلط عليها ابل الأضواء بشكل كبير كخاصية التعرف على الأشخاص في الصور.

تحسين خاصية التعرف على الأشخاص داخل الصور أحد المزايا الجديدة في تطبيق الصور Photos على نظام iOS 15 و iPadOS 15.

تعتمد ابل على القدرات المعالجية لأجهزة الايفون في تحليل الصور والتعرف على الأشخاص بداخلها حتى وإن كانوا في أوضاع لا تسمح بذلك كارتدائهم النظارات والإكسسوارات.

خوارزميات ابل تقوم بتحليل الوجه والجزء العلوي من الجسم كذلك عندما يكون الوجه غير ظاهر بشكل واضح في الصورة.

بحسب ابل فإن هذه الطريقة تساعد في التعرف على الأشخاص في الصور حتى وإن كانت الصور ملتقطة في أوضاع يصعب فيها تمييز الوجه والتعرف عليه.

جدير بالذكر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المستخدمة في تقنيات التعرف على الوجه وجوانب أخرى في النظام تعمل من خلال الأجهزة مباشرة دون الاعتماد على خوادم أو سيرفرات ابل مما يعزز من خصوصية المستخدم ويحفظها بقدر الإمكان.

من الجوانب الأخرى التي استعانت بها ابل أيضاً بالذكاء الاصطناعي في تحديث iOS 15 جعل سيري قادرة على تنفيذ مهام أساسية بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت والوصول إلى خوادم ابل.

بجانب تطوير ميزة التعرف على الأشخاص، أضافت ابل مزايا أخرى في تطبيق الصور Photos مثل تطوير خاصية الذكريات Memories ويمكنك الإطلاع على ذلك تفصيلياً من خلال هذه المقالة التي تناولنا فيها مزايا تطبيق الصور الجديدة.