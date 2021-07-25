أسباب صحية ستُقنعك بعدم تناول الطعام أمام شاشة الكومبيوتر

من الخطأ تناول الطعام أمام شاشة الكومبيوتر. هذا ما يشدد عليه الخبراء منذ انتشار طريقة العمل عن بعد إثر انتشار فيروس كورونا المستجد. ويرتبط هذا التنبيه ببعض المشاكل الصحية التي يمكن أن تنتج عن هذا. إذاً حان الوقت للتعرف على أبرز الأعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج عن تناول الطعام أمام شاشة الكومبيوتر.

زيادة الشعور بالجوع. يمكن أن يسبب تناول الطعام أثناء الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر عدم الوصول إلى الشعور بالشبع. وهذا ما يدفع إلى تناول الطعام خصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية. إذاً من الأفضل أخذ قسط من الراحة في هذه الحالة. فهذا يساعد الدماغ على التنفس وبالتالي على الإبداع. كذلك يتيح هذا تبادل الأحاديث مع أفراد الأسرة وعلى تحسين العلاقات وخصوصاً أثناء الجلوس إلى المائدة.

يمكن أن يسبب هذا تخزين الدهون الضارة. وهو ما ينتج عن الشعور بالضغط النفسي.

ألم البطن. هذا ما يسببه تناول الطعام أثناء التركيز على العمل. والسبب أنه يتم في هذه الحالة تناول الطعام بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث النفخة وتكون الغازات والشعور بالوجع.

الجلوس لوقت طويل وهو ما يتطلبه العمل من المنزل تحديداً. ولهذا من الضروري الحرص على أخذ قسط من الراحة والمشي لبعض الوقت بين الحين والآخر. فهذا يمنع استرخاء عضلات الجسم ويمنح الذهن بعض الراحة.

يجب التنبه أيضاً إلى أن الكومبيوتر يعتبر بيئة لنمو أنواع كثيرة من البكتيريا الضارة التي يمكن أن تنتقل إلى الفم، ثم إلى الجهاز الهضمي، وتسبب الأمراض في حال تم تناول الطعام أمامه.

يمكن أن يسبب تناول الطعام أمام شاشة الكومبيوتر أيضاً الشعور بالكثير من التوتر. إذاً من المهم الانتباه إلى كل هذه المحاذير أثناء العمل عن بُعد.

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