سامسونج لن تكشف عن هاتف جالكسي S21 FE خلال حدث Unpacked القادم يوم 11 أغسطس

سامسونج تستعد من أجل حدث Unpacked الثاني لهذا العام والمتوقع إطلاقه في يوم 11 من شهر أغسطس القادم، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن هواتفها الجديدة القابلة للطي، وسماعة Galaxy Buds 2 وساعتين ذكيتين جديدتين.

ولكن هناك الكثير من التقارير التي تتوقع بعدم وجود هاتف جالكسي S21 FE خلال هذا الحدث، على الرغم أننا حصلنا على تسريبات هائلة خلال الأيام الماضية بأن هناك احتمالية من وجودة خلال الحدث.

بناءً على تقرير تم نشره على موقع LetsGoDigital، فمن المحتمل عدم ظهور هاتف جالكسي S21 FE خلال حدث Unpacked القادم. وأكد المصدر من خلال حصوله على بعض الوثائق الرسمية على عدم وجود الهاتف الأرخص سعراً من سلسلة S21 في حدث سامسونج القادم.

بعض المصادر الأخرى تؤكد على صحة هذا الخبر، وتشير إلى أن الظهور الأول لهاتف سامسونج جالكسي S21 FE لن يكون قبل شهر أكتوبر القادم. بالرغم من ذلك فلدينا العديد من المواصفات التي يمكننا أن نشاركها معكم للهاتف المرتقب. حيث حصل هاتف جالكسي S21 FE على شاشة Super AMOLED بدقة عرض +FHD قياسها 6.4 بوصة وتعمل بمعدل تحديث سريع 120Hz.

الهاتف من الخلف يحتوي على هيكل مصنوع من البلاستيك عالي الجودة ويعمل من خلال نظام أندرويد 11. على الرغم من كونه أرخص هاتف في سلسلة S21 – كما يتوقع الكثيرين – إلا أنه من المحتمل أن يحتوي على معالج قوي من كوالكم طراز سناب دراجون 888 Snapdragon. ولكن في نفس الوقت من الممكن أن يحتوي على شريحة المعالجة البديلة الخاصة بشركة سامسونج، وهنا نقصد معالج Exynos 2100 بسبب الضغط المكثف على صانعي رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية.

أيضاً الهاتف يحتوي من الخلف على وحدة كاميرا ثلاثية وسيأتي بخيارات مختلفة في سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 8 جيجارام / 256 جيجابايت.

على كل حال نتوقع أن يكون الهاتف القادم قادر على تقديم أداء سلس وسريع في جميع التطبيقات الثقيلة وأعمال تعدد المهام ولعدة سنوات قادمة. سنظل معكم نترقب أي معلومات جديدة حول الوافد الجديد وبالتأكيد سنكون أول من يخبركم بها، لذا ابقوا على تواصل دائم معنا.