تقرير – هواتف ايفون 13 القادمة ستدعم الشحن السريع حتى 25 وات!

ابل أزالت الشاحن من علبة شراء الايفون لكن هذا لا يعني أنها سوف تتوقف عن تطوير الشواحن وقدرات الشحن في الايفون رغم أنها سوف تباع منفردة عن الهاتف.

آخر التسريبات التي تتحدث عن هواتف ايفون 13 تفيد بأن ابل تنوي طرح شاحن جديد للايفون بقوة شحن تصل إلى 25 وات متوافق مع سلسلة ايفون 13 القادمة.

جدير بالذكر أن هواتف ايفون 12 تدعم الشحن لقوة تصل إلى 20 وات فقط بحد أقصى حتى وإن كان يتم شحنه بشاحن أقوى من ذلك بكثير.

لا يبدو الانتقال من سرعة شحن 20 وات في هواتف ايفون 12 إلى 25 وات في هواتف ايفون 13 كما تزعم التسريبات نقلة ثورية علاوةً على ذلك سوف يظل المستخدم بحاجة إلى شراء الشاحن بصورة منفردة عن الهاتف.

باستخدام الشاحن ذو قوة 20 وات، يتم شحن هواتف ايفون 12 برو على سبيل المثال في غضون ساعة ونصف إلى ساعتين، وهي مدة ليست بالقليلة.

أيضاً هواتف سامسونج جالكسي S21 الحالية تدعم الشحن بقوة 25 وات، ومثل هواتف ايفون 12 تباع الشواحن الخاصة بها بشكل منفرد.

التراجع خلف المنافسين

ابل – وكذلك سامسونج – قدمت شواحن سريعة نسبياً في السنوات الأخيرة لكنها رغم ذلك ليست بقوة المنافسين الآخرين مثل أوبو أو شاومي أو حتى هواوي.

على سبيل المثال، فإن هاتف شاومي Mi 11 يتم شحنه في غضون 50 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقوة 55 وات، أي بفارق ساعة أقل لصالحه مقارنة بهاتف ايفون 12 برو كما سبق وأشرنا. يمكننا أن نذكر عدة أمثلة أخرى لشواحن أقوى وسرعات شحن أعلى بكثير مقارنة بما تقدمه ابل.

لعل التزام ابل بالشواحن ذات قوة 20 وات أو 25 وات خوفاً من اعتبارات أخرى متعلقة بالحرارة والعمر الافتراضي للبطارية.

شاحن ابل بقوة 20 وات يباع حالياً بسعر 20 دولار أمريكي، لذا سيكون الشاحن بقوة 25 وات القادم بنفس السعر أو أغلى قليلاً.