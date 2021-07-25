تسريبات – من المحتمل أن يتم الكشف عن معالج MediaTek الجديد Dimensity 1300T قريباً جداً

خلال الأيام الماضية ظهرت بعض التسريبات والإعلانات التشويقية حول الجهاز اللوحي المنتظر والمرتقب بشدة من هونر تحت عنوان Honor V7 Pro والذي يُتوقع أنه يحتوي على معالج MediaTek Dimensity 1300T، وعلى الرغم من ذلك لم نحصل على أي تفاصيل بخصوص هذا المعالج إلا الآن فقط.

حيث أكدت بعض المصادر التقنية على الإنترنت أنها أصبح لديها بالفعل وثائق رسمية سرية حول معالج MediaTek الجديد والغير مُعلن عنه حتى الآن والذي يتواجد في قلب الجهاز اللوحي الجديد الخاص بشركة Honor. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل جديدة حول شريحة المعالجة الجديدة سوى القليل والذي يتضح من خلالها أنه مجرد مشتق جديد وتحديث لخليفته السابق Dimensity 1200.

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وفقاً للمصدر، فإن معالج Deminsity 1300T يأتي بدقة تصنيع 6 نانوميتر من تصنيع عملاق أشباه الموصلات الإلكترونية TSMC ويتضمن بداخله وحدة معالجة مركزية طراز ARM Cortex-A78 وبالرغم من ذلك لا توجد أي تفاصيل أو معلومات توضح لنا ما هو عدد النوى أو سرعة ترددات المعالج أو تكوينه الداخلي.

أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو يتضمن 9 نوى معالجة، ومن خلال هذا العدد قد يكون هذا هو نفس معالج Mali-G77 MC9 المتواجد بالفعل في شريحة Dimensity 1200. بالإضافة إلى ذلك فمن المحتمل أن تحتوي الشريحة على معالج مُسرع APU 3.0 سداسي النواة.

التسريبات التي ظهرت على الإنترنت تشير إلى أن المعالج الجديد قريب جداً من أداء معالج كوالكم سناب دراجون 865 وسناب دراجون 870، على الرغم من ذلك لم تظهر أي نتائج فعلية سوى مجرد تكهنات.

كل ما حصلنا عليه من خلال المستندات والوثائق السرية هو أن المعالج أفضل بنسبة 30% على صعيد أداء الحوسبة المخصصة لوحدة المعالجة المركزية، ومعالج رسومات أفضل بنسبة 40% وأداء مذهل للذكاء الاصطناعي بنسبة 82% عن خليفته السابقة.

بكل تأكيد – وإذا صحت هذه المعلومات، فيبدو أن معالج Dimensity 1300T يستهدف أجهزة الألعاب المحمولة عالية الأداء أكثر من أجهزة الفئة المتوسطة. ولكن على الرغم من ذلك جميع الإعلانات التشويقية التي ظهرت للحاسوب اللوحي Honor V7 Pro لا تُظهر الجهاز على أنه حاسوب لوحي للألعاب.