مراهقة تَعرض حبة “دوريتوس” غريبة الشكل للبيع في مزاد علني

تفاجأت المراهقة “ريلي سيتورات” التي تعيش في كوينزلاند في أستراليا، بوجود حبة من بطاطا دوريتوس غريبة الشكل.

لتقوم المراهقة البالغة من العمر 13 عاماً بنشر مقطع فيديو لحبة البطاطا المنتفخة على حسابها في تيك توك، وتطلب مشورة متابعيها في أكلها أو في بيعها.

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة، ونصحها بعض المتابعين بعرض القطعة الغريبة الشكل للبيع في مزاد علني على موقع eBay، وبالفعل استمعت ريلي للنصيحة وقامت بعرض القطعة مقابل 0.99 دولار أمريكي، ووصفتها بحبة دوريتوس منتفخة فريدة من نوعها.

وبدأت ريلي بعد ذلك باستقبال عروض الشراء التي وصلت قيمتها خلال فترة قصيرة لـ100 ألف دولار أمريكي، وهذا ما دفع شركة دوريتوس للتواصل مع عائلة المراهقة، وطلبوا منها حذف العرض مقابل منحها 20 ألف دولار أمريكي.

وقال أحد المسؤولين في الشركة إنّهم تابعوا قصة ريلي منذ البداية، وأُعجبوا بجرأتها، وأنّهم قدّموا لها هذا المبلغ الضخم كمكافأة على إبداعها وحبّها لدوريتوس.

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