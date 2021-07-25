موتورولا تكشف عن هاتف جديد بمواصفات متطورة

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتفٍ جديد، يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس، أطلقت عليه Moto G100.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 870 5G الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Adreno 650، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض 1080*2520 بيكسل، وتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 409 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 18 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ موتورولا لم تكشف حتى الآن عن سعر الهاتف الجديد، أو موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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