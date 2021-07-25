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جديد Corning.. زجاج يحمي عدسات كاميرا الهواتف الذكية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة Corning استعدادها لطرح زجاج جديد يحمي عدسات هواتف الجيل الجديد، أطلقت عليه Gorilla.

وسيدعم الزجاج الجديد حماية العدسات الخاصة بالكاميرات، وذلك بفضل استخدام معايير جديدة من المقاومة فيه، تدعم أفضل نفاذية للضوء.

وسيُوفر هذا الإصدار مع DX، وDX Plus أداءً بصرياً متقدماً في العدسات مع دعم أفضل لمقاومة الخدوش، بالإضافة لمقاومة ومتانة أعلى مقارنة بطبقات الحماية التقليدية الموجودة في الهواتف الذكية الحالية.

وقالت Corning إنّ زجاجها الجديد سيدعم نفاذية الإضاءة للمستشعر بنسبة 98%، بالإضافة لتوفير DX، وDX Plus لانعكاسات وتُوهج أقل بنسبة دعم وضوح أعلى وصور بجودة أعلى.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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