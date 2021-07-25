“أوميديجي” تُطلق هاتفاً جديداً مناسباً للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة أوميديجي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ مناسب للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليه Bison Pro.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G80 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض 2340*1080 بيكسل، وتتميز الشاشة بوجود زجاج Corning Gorilla Glass3 الذي يحميها من الصدمات، في حين أحيط الهاتف بغلاف مطاطي.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC، بالإضافة لدعمه مقاومة الغبار والمياه وفق معيار IP68، وIP68K، واشتراطات MIL-STD8120G.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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