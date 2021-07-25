تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات مختارة بعناية وعروض مميزة وحصرية لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد . مع وجود أكثر من 2 مليون تطبيق على متاجر التطبيقات، قد يكون من الصعب علينا معرفة أي منهم يستحق التجربة والتثبيت على هواتفنا الذكية. ولكن لماذا تكبدوا أنفسكم عناء البحث عنها ونحن نحضرها لكم على طبق من ذهب؟ فقط عليكم متابعة مقالتنا الأسبوعية يوم الأحد من كل أسبوع.

وسوف تجدون تطبيقات مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة عليكم اغتنامها. واليوم لدينا باقة جديدة من أفضل التطبيقات والعروض التي تستحق التجربة على الفور، لذا سارع بتحميلها على هاتفك الأندرويد واستمتع بها قبل انتهاء الفرصة.

1- 80s Music Radio Pro

بالتأكيد هذا التطبيق لن يكون لجميع المستخدمين وخاصة الشباب وصغار السن نظراً لكونه عبارة عن راديو فقط يحتوي على مجموعة من الإذاعات لموسيقى ثمانينيات القرن الماضي. هناك العديد من أنواع الموسيقى التي يمكنك سماعها عبر هذا الراديو والتي تشتمل على موسيقى البوب والروك الموجودة آنا ذاك.

إذا كان هذا هو تطبيقك المفضل الذي تبحث عنه، فلحسن الحظ أنه أصبح مجاني وخالي من الإعلانات لفترة محدودة فقط. ولكن تذكر أن تقوم بتعطيل وضع توفير الطاقة في هاتفك الأندرويد لكي يعمل بشكل طبيعي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- 90s Music Radio Pro

التطبيق الثاني وهو من نفس الشركة ولا يختلف كثيراً عن التطبيق الأول سوى أنه يحتوي على راديو تسعينيات القرن الماضي بدلاً من عصر الثمانينيات.

ستجد العديد من أغاني الروك والهيب هوب والبوب والجاز الرائعة بكل صدق “فهو زمن الفن الجميل” فإذا كنت تبحث عن تطبيق راديو لبث موسيقى رائعة تستحق فعلاً السماع فستجد أن هذا التطبيق مثال على الطرب الأصيل. الأهم من ذلك أنه مجاني وخالي من أي إعلانات لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Binary Calculator Pro

Binary Calculator هو في الأساس عبارة آلة حاسبة رياضية تقوم بجمع وطرح وظرب وقسمة الأرقام بتنسيق ثنائي والذي يستخدم في أجهزة الكمبيوتر. هذه هي أفضل أداة رياضيات للمدرسة والجامعة إذا كنت لازلت في المرحلة الدراسية. سيساعدك هذا التطبيق على تعلم حساب علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية بسهولة شديدة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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4- EZ Notes

تطبيق EZ Notes هو ليس تطبيق مجاني ولكنه بسعر أرخص من سعره الطبيعي لفترة زمنية محدودة. الفكرة من التطبيق أنه قادر على تدوين الملاحظات الصوتية وتنظيمها بطريقة رائعة.

يمكنك الاعتماد عليه أثناء الحوارات الصحفية أو اجتماعات العمل أو أثناء سماع المحاضرات الدراسية أو أي موقف تحتاج فيه لتدوين الأفكار الكثيرة في مكان آمن وتنظيمها حتى يسهل عليها مراجعتها في أي وقت لاحق. يمكنك تعيين الملاحظات الهامة وترتيبها داخل التطبيق وفقاً لأهميتها واختيار سمة مختلفة لواجهة التطبيق وإنشاء أي ملاحظات بسهولة.

السعر : 0.99$ لفترة محدودة

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5- Medical terms

Medical terms هو تطبيق أخر مدفوع وعبارة عن مرجع سريع من المصطلحات الطبية. يحتوي التطبيق على قاموس خاص بجميع الجمل والعبارات والمصطلحات الطبية الشائعة والمستخدمة بشكل دائم من قِبل الأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية والممرضين وطلاب الطب. يحتوي التطبيق على جميع أسماء الأمراض – عفا عنا الله وإياكم – وجميع أسماء ومصطلحات العلاجات وما إلى ذلك. فإذا كنت طالب في كلية الطب أو تهتم بمعرفة المصطلحات الطبية فهذا هو التطبيق الذي يستحق الشراء.

السعر : 0.99$ لفترة محدودة

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6- Hook

حسناً، دائماً في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد نبحث لكم أيضاً عن أفضل الألعاب التي تستحق التجربة. بالتأكيد لعبة Hook تستحق التثبيت والتجربة، فهي لعبة ألغاز بسيطة وذكية وعبقرية في نفس الوقت.

تقدم مفاهيم جديدة في عالم ألعاب الألغاز بطريقة سهلة للغاية وبشكل جميل وبديهي. التصميم الصوتي فيها مريح للغاية، ولكن في بعض الأحيان ستجدها تضيف بعض التحديات الصعبة وخاصة بعد تقدمك في المستويات. ولكن بكل تأكيد هي لعبة عبقرية تساعدك في القضاء على الملل بسهولة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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7- Zombie Avengers

هل تعشق ألعاب الزومبي؟ إذا كانت إجابتك بنعم فهذه هي واحدة من أفضل ألعاب الزومبي الشهيرة متعددة المراحل والمهارات والمعدات الحربية الثقيلة والشخصيات. رسوميات رائعة مع تحكم سهل وبسيط ونظام قتال ممتع. اختار شخصيتك وتقدم في المراحل واكتسب نقاط XP لتطوير وترقية سلاحك لتكون قادراً على التصدي للوحوش الضخمة.

السعر : مجاني لفترة محدودة