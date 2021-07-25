تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المميزة والعروض المجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق TITAN – تقويم وأجندة بتصميم جديد

تطبيق TITAN هو تطبيق مميز يساعدك على على ترتيب أيامك ومواعيدك على مدار الشهر مثل أي تطبيق آخر لكن ما يتميز به هذا التطبيق عن غيره هو التصميم المميز الفريد والواجهة الجذابة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق جبار – محرر فيديو مميز بواجهة عربية

هو عبارة عن محرر فيديو مميز يقدم لك كل ما تحتاجه من خصائص وأدوات لتحرير وتعديل الفيديو وعمل المونتاج من قص وإضافة أصوات وفلاتر وتحويل الفيديو إلى صوت وغير ذلك.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق kipkam تمارين التنفس

تمارين التنفس هي واحدة من التكتيكات الشهيرة التي يمكن اتبعاها من أجل السيطرة على نوبات التوتر والقلق بطريقة بسيطة. هذا التطبيق سوف يساعدك على تنفيذ هذا النوع من التمارين بشكل صحيح ومنتظم.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Every Day Spirit – خلفيات مميزة

هو تطبيق مميز يحتوي على مئات الخلفيات المميزة والمشجعة وذات التصميم المميز. تعمل تلك الخلفيات على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل كما أنها تناسب أبعاد شاشة الايفون والايباد.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق culur تحويل الصور إلى رسومات

هو تطبيق مميز يساعدك على تحويل الصور والرسومات إلى نسخ غير ملونة قابلة للطبع والتلوين بالطريقة والألوان التي تحب، يمكنك طباعة الصورة الناتجة أو حفظها في المعرض.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Orange للتركيز أثناء العمل والدراسة

تطبيق مميز يساعدك على قضاء أوقات الدراسة أو العمل مركزاً على ما تقوم به من خلال تقسيم الوقت إلى فترات تتخلها أوقات راحة قصيرة متقطعة. التطبيق يعمل على الايفون والايباد وساعة ابل.



السعر : مجاني لفترة محدودة