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الإفراط في تناول السكريات يُهددهم بالإصابة بسرطان القولون

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال خطورة تناول الأطفال للسكريات بكميات كبيرة، وقالت إنّها تُهدد بإصابتهم بسرطان القولون.

وبررت الجمعية الأمر باحتواء منتجات الأطفال على كمية كبيرة من السكر خاصة الفركتوز، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الأمعاء.

وأكد أطباء الجمعية التأثير السلبي لاستهلاك كمية كبيرة من السكر على وزن الأطفال وصحة أسنانهم، وقالوا إنّ استهلاك كميات منه تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون في سِن البلوغ.

وأشاروا لوجود ارتباط بين الفركتوز والمشروبات المحلاة، وأمراض الغدة الدرقية، ودعوا الأهالي لعدم تعويد الأطفال على السكر بكميات كبيرة.

وحددوا السعرات التي يحتاجها الطفل بنسبة 5% للأطفال في سِن العامين، وبـ1900 سعرة بالنسبة للأطفال في سِن 10 إلى 13 عاماً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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