نجوى كرم تشوق جمهورها لمغرومة 2

شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها لأغنيتها الجديدة مغرومة وذلك من خلال نشر البوستر الخاص بالأغنية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت شمس الأغنية العربية على البوستر بالقول ب1998 كانت، اليوم 2021 ولكل العمر، في إشارة منها لأغنية مغرومة التي أطلقتها في العام 1998.

ولم تكشف نجوى ما إن كانت مغرومة 2 أغنية بكلمات مختلفة، أم إعادة توزيع للأغنية القديمة.

وعبّر عشاق النجمة اللبنانية عن شوقهم للاستماع الأغنية الجديدة، وقالوا إنّ البوستر أعادهم لذكرياتهم القديمة مع أغنية مغرومة، وعبروا عن إعجابهم بإطلالة نجوى في البوستر حيث ظهرت مرتدية قبعة سوداء كبيرة.

يذكر أنّ أغنية مغرومة التي أطلقتها شمس الأغنية العربية عام 1998 كانت من إنتاج شركة روتانا التي ستنتج أغنية مغرومة 2 أيضاً.

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