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نجوى كرم تشوق جمهورها لمغرومة 2

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها لأغنيتها الجديدة مغرومة وذلك من خلال نشر البوستر الخاص بالأغنية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت شمس الأغنية العربية على البوستر بالقول ب1998 كانت، اليوم 2021 ولكل العمر، في إشارة منها لأغنية مغرومة التي أطلقتها في العام 1998.

ولم تكشف نجوى ما إن كانت مغرومة 2 أغنية بكلمات مختلفة، أم إعادة توزيع للأغنية القديمة.

وعبّر عشاق النجمة اللبنانية عن شوقهم للاستماع الأغنية الجديدة، وقالوا إنّ البوستر أعادهم لذكرياتهم القديمة مع أغنية مغرومة، وعبروا عن إعجابهم بإطلالة نجوى في البوستر حيث ظهرت مرتدية قبعة سوداء كبيرة.

يذكر أنّ أغنية مغرومة التي أطلقتها شمس الأغنية العربية عام 1998 كانت من إنتاج شركة روتانا التي ستنتج أغنية مغرومة 2 أيضاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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