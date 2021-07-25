جدل كبير حول تسريب بيانات كلوب هاوس

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مجموعة من المزاعم والشائعات التي أشارت لتسريب بيانات تطبيق كلوب هاوس.

وأشارت الشائعات لتسريب أرقام هواتف مستخدمي التطبيق ومعارفهم، حيث نشر الخبير التكنولوجي السويسري مارك ريف تغريدةً احتوت على صورة لصفحة تم التقاطها من الإنترنت المظلم وأظهرت عرض قاعدة تطبيق كلوب هاوس الكاملة والتي تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف للبيع.

وأشار لأنّ هذه القائمة تضمنت أرقام المستخدمين وأرقام أصدقائهم حتى وإن لم يكونوا من مستخدمي التطبيق.

كما انتشرت صورة أخرى لشخص مجهول أكدّ من خلاله استحواذه على البيانات وعرضها للبيع في مزاد سيقام يوم 4 سبتمبر القادم، بالتزامن مع مرور 23 عام على تسجيل الشركة على محركات البحث.

وتباينت ردود الأفعال حول الأمر في مختلف أنحاء العالم وسط سكوت مطلق من شركة كلوب هاوس.

وأكدّ عدد كبير من المستخدمين بأنّ هذا الخبر غير حقيقي، وبأنّ البيانات المنشورة هي عبارة لأرقام بدون أسماء، في حين تداول البعض الآخر بياناً نسبوه للشركة أكدّوا من خلاله عدم حدوث أي تسريب.

أزمة كلوب هاوس تسارعت في الوطن العربي، حيث تصدر وسم التطبيق المنصات في المنطقة العربية، وحذّر بعض الخبراء الأمنيون من منح التطبيق أذون الوصول للأرقام المسجلة على الهاتف.

يشار إلى أنّ كلوب هاوس واجه في شهر أبريل الماضي شائعة مشابهة تحدثت عن تسريب بيانات 1.3 مليار مستخدم من التطبيق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية