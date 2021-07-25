سائقون يتهافتون لجمع كبسولات قهوة من ماركة شهيرة سقطت من شاحنة

شهدت مدينة ريكسايم الواقعة في شمال فرنسا تدهور شاحنة محملة بكبسولات قهوة من ماركة نسبريسو الشهيرة، الأمر الذي تسبب بسقوط الكبسولات على مسافة امتدت ل400 أو 500 متر.

وقالت شرطة المدينة إنّ الشاحنة تفاجأت بظهور شاحنتين أمامها، وأثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام بهما انقلبت الشاحنة.

وأكدّت الشرطة بأنّ السائقون الذين كانوا متواجدين على الطريق قاموا بجمع كمية من كبسولات القهوة قبل وصول الشرطة التي منعتهم من إتمام هذا الأمر.

وأشارت الشرطة لعدم وقوع إصابات بين السائقين الذين طمعوا بأخذ القهوة، وقالت إنّ مقاطع الفيديو أظهرت قيام البعض بأخذ أكثر من عبوة.

يذكر أنّ الشرطة الفرنسية أكدّت عدم وقوع إصابات بين السائقين، وعدم اعتقالها لأي شخص قام بجمع القهوة اللذيذة.

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