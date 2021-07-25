جديد كرييتف تكنولوجي سماعة رأس بمواصفات مميزة

رفعت شركة كرييتف الرائدة في مجال الأنظمة الصوتية النقاب عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Creative Chat.

وتتميز سماعة الرأس الجديدة بعملها المتوافق مع الحواسيب المكتبية، أجهزة الماك، والأجهزة الجوالة بفضل منفذ 3.5 ملم الموجود فيها.

وتتميز السماعة الجديدة بوظيفة Plug-and-play تساعد المستخدم على إجراء مكالمات عبر الإنترنت، كما توفر للمستخدم تجربة صوتية مميزة أثناء الاستماع للموسيقى ولعب الألعاب.

وستحتوي السماعة الجديدة على ميكرفون قابل للإدخال ومانع للضوضاء، ويمكن للمستخدم كتم الميكرفون في حال عدم استخدامه، بالإضافة لاحتوائه على النيوديميوم 40 ملم.

وأشارت كرييتف لإمكانية استخدام سماعتها الجديدة مع تطبيقات دردشة الفيديو، كزوم، سكايب، وتايمز.

يشار إلى أنّ كرييتف ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 30 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية