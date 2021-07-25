منوعات

جديد كرييتف تكنولوجي سماعة رأس بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة كرييتف الرائدة في مجال الأنظمة الصوتية النقاب عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Creative Chat.

وتتميز سماعة الرأس الجديدة بعملها المتوافق مع الحواسيب المكتبية، أجهزة الماك، والأجهزة الجوالة بفضل منفذ 3.5 ملم الموجود فيها.

وتتميز السماعة الجديدة بوظيفة Plug-and-play تساعد المستخدم على إجراء مكالمات عبر الإنترنت، كما توفر للمستخدم تجربة صوتية مميزة أثناء الاستماع للموسيقى ولعب الألعاب.

وستحتوي السماعة الجديدة على ميكرفون قابل للإدخال ومانع للضوضاء، ويمكن للمستخدم كتم الميكرفون في حال عدم استخدامه، بالإضافة لاحتوائه على النيوديميوم 40 ملم.

وأشارت كرييتف لإمكانية استخدام سماعتها الجديدة مع تطبيقات دردشة الفيديو، كزوم، سكايب، وتايمز.
يشار إلى أنّ كرييتف ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 30 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك