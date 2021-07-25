جديد آسوس كروم بوك بمواصفات مميزة

أزاحت شركة آسوس التايوانية الستار عن جهاز كروم بوك بمواصفات مميزة وسعر مرتفع أطلقت عليه Flip CX5400.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Core i7-1160 5G بسرعة 4.4 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودّت الشركة التايوانية جهازها الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1920* 1080 بيكسل، ودرجة سطوع 300 قنديلةم2.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية تجعله يعمل ل10 ساعات متواصلة، منفذي Thunderbolt4، منفذ USB 3.2، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لقلم إدخال البيانات USI.

يذكر أن آسوس ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1050 دولار أمريكي.

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