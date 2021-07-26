أفضل الساعات الذكية التي تستحق الشراء في 2021

في الأيام الأولى من نظام أندرويد وير Android Wear لم يكن هناك العديد من الخيارات المتاحة في سوق الساعات الذكية باستثناء بعض شركات الهواتف الذكية أمثال LG وموتورولا.

ولكن منذ أن تغير نظام التشغيل إلى Wear OS بدأنا نلاحظ إقبال شديد من قِبل العديد من الشركات الأخرى للخوض في هذه المنافسة والتي تشتمل على شركات الأزياء والموضة وصانعي الساعات العالمية، وبالطبع جنباً إلى جنب مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة أصبح من الصعب اتخاذ القرار في أيهم أفضل من أجل الشراء، أليس كذلك؟ حسناً، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية اقتصادية لا تتسبب في صناعة فوهة كبير في مدخراتك المالية، فيجب أن تلقي نظرة على مقال أفضل الساعات الذكية الرخيصة التي يمكنك شراؤها في 2021 والذي استعرضنا من خلاله 8 ساعات ذكية رخيصة بمواصفات عالية وسعر زهيد.

أما اليوم قررنا أن نلقي نظرة على أفضل الساعات الذكية التي تستحق الشراء في عام 2021، بغض النظر عن سعرها. هذه الساعات التي اخترناها لكم اليوم توفر كل ما يتمناه أي مستخدم. بدءاً من التكامل الوثيق مع نظام أندرويد بحيث يمكنك الحصول على جميع الإشعارات الواردة على هاتفك الذكي أو حتى أن يكون لديك القدرة على طرح سؤال على مساعد جوجل الرقمي من خلال معصمك.

الميزة في ساعات Wear OS أنها تحتوي على نظام شبيه للغاية بنظام أندرويد بحيث يوفر للمستخدم العديد من الخيارات، وهناك منها إصدارات مخصصة للأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، وهناك منها بالطبع ساعات أنيقة مثل مظهر الساعات التقليدية العادية.

بغض النظر عن ذوقك وميولك تجاه عالم الساعات، فبكل تأكيد ستجد ساعة بنظام Wear OS مناسبة لاستخداماتك وتتلاءم جيداً مع ذوقك. والآن تعالوا بنا نستعرض لكم أفضل الساعات الذكية بنظام Wear OS التي جمعناها لكم اليوم. 5 خيارات مميزة تأكد أن اختيارك وذهابك مع أي منها سيكون قرار حكيم جداً.

1- Mobvoi TicWatch Pro 3

ساعة Mobvoi TicWatch Pro 3 هي أول ساعة ذكية تمتعت بشريحة معالجة قوية من كوالكم طراز Snapdragon Wear 4100. هذه الساعة تحتوي على ذاكرة رامات حجمها 1 جيجابايت مما يساعد على تعزيز أداء التطبيقات عليها بشكل واضح. ولديها عمر بطارية ملحمي.

للوهلة الأولى قد تشعر أن جودة الساعة متواضعة ورخيصة بعض الشيء ولكنها واحدة من أفضل الساعات الذكية التي تتمتع بعمر بطارية مميز وأداء سريع ونظام عرض مزدوج رائع وتصميمها أفضل كثيراً من ناحية المظهر والهيئة من ساعات كثيرة بنظام Wear OS ولديها مستشعر دقيق جداً لقياس معدل نبضات القلب.

الجانب السلبي الوحيد فيها أنك قد لا تشعر بالفضول تجاه استخدام نظام تتبع النوم واللياقة البدنية الخاص بها لأنه غير دقيق، بالإضافة إلى ذلك سواء الساعة رخيص وأقل متانة من الطرازات السابقة. ولكن على الصعيد الإيجابي مرة ثانية لديها نظام تتبع لمستوى الأكسجين في الدم والشيء المميز في هذا الإصدار أنها خفيفة الوزن ونحيفة مقارنة بالطرازات السابقة.

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2- Fossil Gen 5

على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة عليها ولكنها لا تزال واحدة من أفضل الساعات الذكية حتى عامنا هذا. لديها شريحة معالجات من كوالكم طراز Snapdragon 3100 وذاكرة رامات بحجم 1 جيجابايت، مما يعني أن الأداء سلس وسريع جداً مع جميع التطبيقات. نظام Wear OS عليها مختلف قليلاً. ولكن بسهولة شديدة ستكون قادراً على الوصول إلى مساعد جوجل وخدمات وتطبيقات جوجل.

أفضل ما يميز ساعة Fossil Gen 5 أنها تتمتع بواحدة من أفضل الشاشات الساطعة بإضاءة مُشرقة، وتحتوي على العديد من واجهات التشغيل التي تم برمجتها بشكل مُسبق ولديها وضع بطارية مُنخفض للحفاظ على سعة الشحن ومستشعر نبضات القلب وتتبع دقيق للياقة البدنية ومكبر صوتي مدمج سهل الاستخدام. الجانب السلبي الوحيد أن سعرها مرتفع جداً مقارنة بعمر بطاريتها في عام 2021.

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3- Skagen Falster 3

الإصدار الجديد من ساعة Falster يعالج جميع المشاكل التي كانت تواجه الأداء أو عمر البطارية في الإصدارين السابقين. من حيث المواصفات فهي تحتوي على نفس عتاد ساعة Fossil Gen 5، معالج كوالكم سناب دراجون 3100 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت مما يمنحها الأداء السلس وسرعة الأداء أثناء التعامل مع جميع التطبيقات.

لديها أوضاع بطارية مخصصة كثيرة تساعد جداً على توفير عمر البطارية بشكل واضح ولديها مكبر صوتي مدمج عالي الجودة بحيث تكون قادراً على سماع مساعد جوجل الرقمي أو الرد على المكالمات الهاتفية مباشرة على الساعة عبر البلوتوث. الجانب السلبي الوحيد أن سعرها مرتفع جداً، ومن خلال المراجعات يبدو أن نظام Wear OS يعاني أحياناً من بعض الأخطاء.

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4- Suunto 7

باختصار شديد، تصميم متين وعالي الجودة، أداء قوي وسلس جداً، تتبع GPS دقيق، الكثير من أوضاع التمارين والأنشطة الرياضية، عمر بطارية يستمر لمدة يومان. هذه هي أفضل ساعة من Suunto يمكنك شراؤها في عام 2021، وإذا كانت هذه هي ساعتك الذكية الأولى، فتأكد أنك لن تندم على قرارك هذا خاصة وأنها الأفضل في أمور اللياقة البدنية.

لديها واجهة Heatmaps الرائعة وتتزامن مع تطبيق الشركة Suunto بشكل رائع. الجانب السلبي الوحيد أنه يتم تقسيم الإحصائيات الخاصة باللياقة البدنية بين تطبيقي Suunto و Google Fit وهي خطوة غير صحيحة تماماً من الشركة.

أيضاً مستشعر معدل نبضات القلب ليس بمستوى الدقة التي رأيناها على ساعات ذكية أخرى. ولكن بالرغم من كل هذه التحذيرات، إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل ساعات Wear OS التي يمكنك شراؤها في الوقت الحالي.

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5- Moto 360 (2019)

حسناً سأخبركم لماذا هي ساعة رائعة بالرغم من موعد إطلاقها الذي مر عليه أكثر من عام ونصف. ولكن دعوني أخبركم أولاً لماذا أنا شخصياً أعشق ساعة Moto 360، السبب ببساطة شديدة أنها ساعة كلاسيكية وأنيقة لأبعد الحدود، الأفضل من ذلك أن لديها عمر بطارية ملحمي أفضل من أي ساعة Wear OS تكلمنا عنها من قبل معكم.

أما بوجه عام هي تتمتع بشاشة رائعة وساطعة وهذا هو أهم شيء تحتاجه من أي ساعة ذكية. في رأيي الشخصي السلبيات الوحيدة هي كونها غالية الثمن حتى بعد مرور أكثر من عام ونصف على إطلاقها. ولكن تأكد أن اختيارك لها قرار صائب ولن تندم عليه خلال أي وقت قريب.

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