ساعة Oppo Watch 2 تدعم ميزة المكالمات الهاتفية وقادمة يوم 27 يوليو

ساعة Oppo Watch 2 سترى النور أخيراً يوم 27 يوليو والتي حصلت على ميزة دعم المكالمات الهاتفية عبر البلوتوث. وهذا يبدو واضحاً من خلال الصور التي حصلنا عليها من المُسرب الشهير Evan Blass.

ولكننا لسنا متفاجئين من هذا الخبر، خاصة وأن ساعة الجيل الحالي حصلت هي الأخرى على نفس الميزة بالضبط. وعلى الرغم من كونها حصلت على دعم eSIM في الصين إلا أنها لم تكن مدعومة بنفس الشكل في جميع البلدان الأخرى. ولكن هذا يجعلنا ننتظر لرؤية ما إذا كانت ساعة Oppo Watch 2 قادرة على الهرب من وطنها الأم “الصين” أم لا.

جدير بالذكر أن الصور التي نشرها Evan Blass توضح أن ساعة Oppo Watch 2 حصلت أيضاً على ميزة عرض الاتجاهات على الخريطة وهذا يعني أن هناك احتمالية كبيرة باحتوائها على نظام GPS مدمج. في الواقع لا يوجد شيء جديد حتى الآن لأن الجيل الأول من ساعة oppo Watch حصلت هي الأخرى على نفس الميزة.

شركة Oppo ذاتها لم تقم بالإفصاح عن أي معلومات خاصة بساعة الجيل القادم، ولكن بعض تجار التجزئة تسرعوا في الأمر وأكدوا على أن ساعة Oppo Watch 2 تحتوي بالفعل على شريحة Apollo 4s وسعة تخزين داخلية بحجم 16 جيجابايت ودعم eSIM و LTE وتطبيق Oppo Relax الجديد ومستكشف التوتر.

قد يهمك: أفضل الساعات الذكية الرخيصة التي يمكنك شراؤها في 2021

بالتأكيد ساعة Oppo Watch 2 ستعمل من خلال نظام ColorOS وستحتوي على RTOS ثانوي للمساعدة على إطالة عمر البطارية ومن المتوقع أن سُمك الساعة في حدود 42 ملم أو 44 ملم وسيكون هناك العديد من خيارات الألوان للاختيار من بينها.