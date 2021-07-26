سامسونج تطلق تلفازًا جديدًا بمواصفات فاخرة

أزاحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن تلفاز، جديدٍ، بـ 4 أرجل، ومواصفات فاخرة أطلقت عليه The Serif.

وزوّدت الشركة الكورية الجنوبية إصدارها الجديد بلوحة QLED مقاس 64 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز مع وجود إصدارات أخرى بمقاسات 43، 50، و55 بوصة.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج Quantum 4D، ونظام تشغيل Tizen OS من سامسونج.

ويُتيح عرض محتويات +HDR 10، والتحكم الصوتي عبر المساعد الصوتي لأمازون أليكسا، وعبر Bixby، بالإضافة إلى دعمه تقنية AirPlay.

وأكدّت الشركة الكورية الجنوبية احتواء التلفاز الجديد على مجموعة من المنافذ كمنافذ HDMI، ومنافذ USB عدة.

يُشار إلى أنّ سامسونج لم تعلن، حتى الآن، عن موعد إطلاق التلفاز الجديد، في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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