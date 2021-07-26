الشرطة البريطانية تعجز عن حل لغز اختفاء خاتميْن

شهد مستشفى برومفيلد، الواقع في مقاطعة إسكس شرقي بريطانيا، حادثةً غريبةً، حيث قام شخصٌ مجهولٌ بسرقة خاتميْن من يد مُسنّة بريطانية أثناء احتضارها.

وقالت الشرطة البريطانية إنّ المرأة التي تجاوزت 80 عامًا، دخلت المستشفى يوم 6 يونيو الماضي، وبعد تسعة أيام من دخولها المستشفى؛ تُوفيت.

وفوجئ أقارب المرأة، عندما أرادوا دفنها، باختفاء خاتميْ الزفاف الخاصيْن بها، وقالوا إنّ أحد الخاتميْن مصنوعٌ من الذهب، في حين كان الخاتم الآخر مصنوعًا من الألماس.

وأكدّت الشرطة أنّ الخاتميْن لم يُنزعا من يد السيدة خلال العلاج، وعبّروا عن دهشتهم، وعدم قدرتهم على حلّ لغز هذه الجريمة.

من جانبها، عبّرت عائلة السيدة عن حزنها لفقدان الخاتميْن، وقالت إنّهما كانا يعبّران عن أكثر لحظات الراحلة سعادةً.

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