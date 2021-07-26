جديد “زوم”.. ميزة ألعاب الفيديو للمؤتمرات

في إطار سعيها لتطوير تطبيق “زوم”، قامت الشركة المالكة للتطبيق بإضافة ميزة جديدة، تُفسح المجال أمام المستخدمين للعب بعض ألعاب الفيديو مع أصدقائهم على التطبيق بشكلٍ مباشر.

وأشار القائمون على التطبيق إلى توفيرهم مجموعةً من الألعاب في متجر تطبيقات “زوم آب ماركت بليس كلايف جيم نايت”، و”كاونت آند هيدر آب”، وغيرهما بشكل مباشر على التطبيق أثناء حضور الاجتماعات.

كما أضافت “زوم” خاصية “زوم آبس”، التي تُتيح المجال للمستخدمين لتضمين التطبيقات الخارجية في تطبيق “اجتماعات زوم”.

وتأتي إضافة هذه الميزة ضمن خطة الشركة لإضافة ميزاتٍ جديدةٍ للتطبيق؛ تساهم في الحفاظ على الشعبية التي اكتسبها خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أنّ شركة زوم تعدّ آخر الشركات التي تنضم لعالم الألعاب المحمولة، وسط توقّعات بدخول شركة نتفليكس لهذا العالم، خلال الفترة القادمة.

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