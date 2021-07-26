لص مسلح يسرق سيارة إسعاف بداخلها مريض

شهدت مقاطعة هيوستن، الواقعة بولاية تكساس الأمريكية، حادثة سطو مسلح، قام بها لصٌّ استهدف سيارة إسعاف كانت تنقل مريضًا إلى المستشفى.

حيث قام المتهم بتهديد السائق ورجل الإطفاء اللذيْن كانا موجوديْن داخلها ودفعهما للخروج عن الطريق، وأخرجهما من السيارة وتركهما على جانب الطريق، في حين ظلّ المريض ورجل إطفاء آخر في السيارة من الخلف.

من جانبها، أكدّت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على السارق، من خلال تتبعه عبر بنظام GPS.

يُذكر أنّ الشرطة الأمريكية أشارت إلى أنّ عملية الاعتقال جرت دون وقوع أي حوادث أو إصابات، وأكدّت أنّ المريض وصل إلى المستشفى بخير وسلامة.

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