تحديث iOS 15 – كيف سيجعل تشغيل التطبيقات و الألعاب أسرع؟

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 الخاص بهواتف الايفون وأجهزة الايباد سوف يجعل التطبيقات تعمل بشكل أسرع وفقاً للمطور نوح مارتن الذي عمل سابقاً كمطور لصالح ابل.

وفقاً للمطور، فإن ابل غيرت الطريقة التي تتواصل بها التطبيقات مع نظام التشغيل وبفضل ذلك سوف يتم تشغيل التطبيقات والألعاب في وقت قصير للغاية وبشكل أسرع.

كيف سيتم تشغيل التطبيقات في وقت قصير؟

حالياً كل التطبيقات التي تعمل على الايفون والايباد – وأيضاً أجهزة ماك – يتم إنشاؤها في شكل حزم Bundles. يعني ذلك أنه بدلاً من تجميع جميع الأجزاء والموارد الخاصة بتطبيق ما في حزمة واحدة، يتم تقسيمه إلى حزم وترتيبها بحسب المكونات الضرورية التي تحتويها.

ابل أيضاً قامت بتحسين استهلاك الذاكرة العشوائية من قبل التطبيقات داخل نظام iOS 15 و iPadOS 15 وكذلك macOS Menetery.

بدلاً من التحميل التدريجي لمكونات التطبيق الفردية والمكتبات المشتركة بشكل منفصل في الذاكرة العشوائية RAM ، يمكن الآن ربط كافة جزم ومكونات التطبيقات بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وتوصيلها ببعضها البعض وتحميلها معاً.

بعبارة أخرى أكثر تبسيطاً، يتم توصيل أجزاء التطبيقات والذاكرة العشوائية ببعضها البعض في سلسلة. هذا يوفر الكثير من الوقت على النظام مما يؤدي إلى تسريع عملية تحميل وتشغيل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يتم ضغط أجزاء الذاكرة العشوائية التي لم يتم استخدامها منذ فترة.

بعيداً عن التفاصيل التقنية السابقة، فإن التعديلات التي أجرتها ابل في أنظمة التشغيل الخاصة بها سوف تترجم في النهاية عملياً إلى اختصار وقت تحميل التطبيقات والألعاب وتشغيلها بشكل أسرع من المعتاد.

لا تقتصر التعديلات السابقة على نظام iOS 15 الخاص بالايفون فقط بل تشمل أيضاً نظام iPadOS 15 لأجهزة الايباد ونظام macOS Menetery لأجهزة ماك.

يعد ذلك التعديل من أهم التعديلات في أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأبل على مستوى رفع وتطوير أداء النظام. التحديثات الجديدة حالياً في المرحلة التجريبية وسوف يتم إجلاقها رسمياً بشكل نهائي في شهر سبتمبر المقبل.