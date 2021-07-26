الإعلان رسمياً عن هاتف Poco X3 GT يوم 28 يوليو وسيأتي بقوة شحن 67 واط

Poco هي علامة تجارية رائدة في صناعة الهواتف الذكية تابعة للشركة الصينية العملاقة شاومي. قد أعلنت مؤخراً عن موعد إطلاق الهاتف المنتظرPoco X3 GT والموجه للفئة المتوسطة من المستخدمين والذي اتضح لنا من خلال التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع الماضية أنه سوف يحتضن بداخله شريحة MediaTek Dimensity 1100 متوسطة الأداء.

سيتم الإعلان رسمياً عن هاتف Poco X3 GT يوم 28 يوليو القادم، ولكن لتأجيج حماس المنتظرين للهاتف قررت الشركة كسر صمتها والإعلان عن توفير هاتف X3 GT لإمكانية الشحن السريع بقوة 67 واط. بالتأكيد ميزة رائعة يحلم بها أي مستخدم من مستخدمي الفئة المتوسطة وأصحاب الميزانيات المحدودة. ويمكنك رؤية الإعلان بكل وضوح في الصورة الموضحة أدناه.

في الحقيقة لم نحصل على أي معلومات توضح تفاصيل أو مواصفات هاتف Poco الجديد حتى هذه اللحظة، ولكن تشير جميع الشائعات إلى أنه قد يكون مجرد تحديث لهاتف Redmi Note 10 Pro والذي سيتم تغيير علامته التجارية إلى Poco X3 GT والدليل على ذلك أن جميع الصور المسربة للهاتف على الإنترنت تشير بالفعل إلى أن هذا الهاتف هو هاتف ريدمي نوت 10 برو.

إذا صحت هذه الشائعات، فهذا يعني أن هذا الهاتف يأتي بشاشة ضخمة قياسها 6.6 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث سريع 120Hz وبطارية سعتها 5000 ميللي أمبير وقارئ بصمات الأصابع المُثبت على الجانب.

الكاميرا الخلفية عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية، بحيث يكون المستشعر الأساسي بدقة 64 ميجابيسكل، بينما المستشعر الثانوي لكاميرا فائقة الاتساع سيكون بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل. أما عن الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابيكسل من أجل التقاط صور السيلفي وهي بداخلة فتحة ثقب في الشاشة الأمامية.