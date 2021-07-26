دراسة تؤكد فعالية التطعيم المزدوج في علاج كورونا

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون من كوريا الجنوبية فائدة الدمج بين لقاحي أسترازينيكا وفايزر، ودورها في رفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم 6 مرات مقارنة بالحصول على جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

وأشار الباحثون لأنّ الدراسة شملت 499 شخصاً يعملون في الحقل الطبي، حيث تم إعطاء 100 شخص الجرعات المزدوجة، و200 آخرين جرعتين من لقاح فايزر، في حين حصل الباقي على جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

وأشار العلماء لأنّ الجميع تكونت لديهم الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من النفاذ إلى الخلايا واستنساخ نفسه، وبأنّ الأشخاص الذين تلقوا تطعيماً مزدوجاً كانت مستوى الأجسام المضادة في جسدهم موازياً لمستوى الأجسام المضادة للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من فايزر، وأكثر بـ 6 مرات من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

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