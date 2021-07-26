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فيلم أولد ينتزع صدارة إيرادات السينما الأميركية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فيلم أولد من تصدر إيرادات السينما الأميركية بعدما حقق خلال عطلة نهاية الأسبوع إيرادات بقيمة 16.5 مليون دولار أمريكي.

وتفوق الفيلم على فيلم سنيك آيز الذي حل ثانياً بعدما جمع 13.3 مليون دولار أميركي في عطلة نهاية الأسبوع، وفيلم الأرملة السوداء الذي استطاع جمع 11.6 مليون دولار ، في حين حل فيلم سبيس جام: إيه نيو ليغاسي رابعاً بإيرادات وصلت ل9.5 مليون دولار أميركي.

يذكر أن فيلم أولد ينتمي لنمط أفلام الرعب، وهو من إخراج وبطولة نايت شيامالان، وأليكس وولف، وثوماسين مكنزي، بالإضافة إلى إليزا سكانلن وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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