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عدّاء يفشل في الوصول لبرمودا بأداة عائمة عجيبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فشل العدّاء الأميركي “ريزا بالوتشي” في الوصول إلى برمودا بأداة غريبة صنعها بنفسه بعدما أعادته المياه إلى شاطئ ولاية صن شاين.

وكان ريزا بالوتشي قد صمم أداة غريبة تطفو على المياه حاول من خلالها الجري، وبدأ بها رحلتها من فلوريدا باتجاه برمودا بهدف جمع الأموال للأعمال الخيرية، ولحث الناس على مواصلة أحلامهم.

وأكدّ المغامر الأميركي بأنّ هدفه الرئيسي من هذه المغامرة جمع الأموال لمساعدة خفر السواحل والمشردين والشرطة وإدارات الإطفاء.

وكان المغامر الأميركي قد قام في السابق بعدّة محاولات للوصول إلى برمودا أبرزها قيامه في العام 2014 بمحاولة من خلال مركب محلي الصنع، قبل أن يتوه في البحر وينقذه خفر السواحل.

يذكر أنّ المغامر الأميركي أكدّ رغبته بتكرار المحاولة مجدداً رغم فشل المحاولات السابقة، ورغم إيقافه من قبل الشرطة 4 أو 5 مرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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