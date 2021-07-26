إطلاق أداة جديدة لإصلاح الحاسوب في نصف ساعة

شهد سوق الحواسيب إطلاق أداة جديدة أطلق عليها Fix Me Stick قادرة على صيانة الحاسوب وإعادته لحالته الأولى خلال نصف ساعة.

وتتميز الأداة الجديدة بقدرتها على إنقاذ الجهاز من التهديدات الإلكترونية، وتنظيفه بشكلٍ كامل وإعادته لحالته الأولى خلال 30 دقيقة فقط.

وبغض النظر عن نوع النظام المستخدم في الحاسوب فإنّ أداة Fix Me Stick ستقوم بتخليصه من الفيروسات والبرامج الضارة التي تفشل برامج VA في اكتشافها والقضاء عليها.

وقالت الشركة المنتجة لهذه الأداة بأنّ استخدامها مرة واحدة في الشهر سيحمي الحاسوب وبيانات المستخدمين بشكلٍ كامل، وبأنّ أداتها مكفولة لمدة عامل كامل، وقابلة للاستخدام على 3 أجهزة.

وأكدّ خبراء التقنية قدرة هذه الأداة على توفير أموال كبيرة على المستخدمين الذين لن يضطروا لشراء برامج تنظيف الفيروسات، أو استبدال الأجهزة المليئة بالفيروسات.

يشار إلى أداة Fix Me Stick ستطرح في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 30 دولار أميركي فقط.

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