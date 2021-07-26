Aktiia السويسرية تُطلق سوارًا لقياس ضغط الدم

كشفت شركة Aktiia السويسرية عن سوار ذكي لقياس ضغط الدم على مدار 24 ساعة.

واعتمدت الشركة، في سوارها الجديد، على تقنية جديدة، يُطلق عليها “تحليل الموجات النبضية”، والتي تقوم على معالجة الإشارات الضوئية الموجودة على معصم المريض، وتقدير ضغط الدم بدقة عالية.

ويتميز السوار الجديد بقدرته على حساب عدد ضربات القلب، ويفحص تشكيل النبض بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة إلى أنّ السوار يقوم بعملية قياس ضغط الدم، في حال كان الشخص في وضع الراحة، وفي حال قام المستخدم بممارسة أي جهد أو تحريك معصمه؛ ستتوقف عملية القياس بشكلٍ تلقائي.

وأكدّت Aktiia إمكانية ربط السوار بتطبيق ذكي يعرض للمستخدم الدورة في فترة ساعتيْن على مدار اليوم.

يُشار إلى أنّ الشركة السويسرية لم تقدّم أي معلومات حول موعد طرح السوار الجديد في الأسواق العالمية، أو سعره.

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