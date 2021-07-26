إليسا تحاور عشاقها على تويتر وتكشف بعض أسرارها

أجرت الفنانة اللبنانية إليسا حواراً مع متابعيها كشفت من خلاله عن مجموعة من الأسرار الشخصية المتعلقة بحياتها.

حيث فسحت النجمة اللبنانية المجال لمتابعيها لطرح الأسئلة التي تدور في أذهانهم لتقوم بالرد عليها بكل شفافية.

وأكدّت صاحبة الإحساس العالي امتلاكها لمنزل خارج لبنان في فرنسا، وقالت إنّها تعيش حالياً قصة حب جميلة.

وتطرقت لأحوال لبنان، وأكدّت إيمانها بقدرة لبنان على التعافي من الأزمة التي يمر بها، وأشارت لعدم اكتراثها لتصرفات ريما الرحباني ابنة فيروز، وقالت نهاد حداد والدة ريما وفيروز أمنا جميعاً.

كما أشادت بالنجمة الإماراتية أحلام ووصفتها بالملكة، وبالفنانة السورية أصالة نصري وقالت إنّ أغانيها مليئة بالمواقف والأحاسيس.

وأكدّت إليسا في نهاية حديثها عدم تصوير أغاني جديدة من ألبومها الأخير صاحبة رأي، وقالت إنّها طرحته في ظروف صعبة وستلتفت الآن لمشاريع أخرى.

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