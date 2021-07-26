صينية تفقد حياتها أثناء تصويرها مقطع فيديو لتيك توك

في حادثة مأساوية فقدت الصينية شياو كيامي حياتها أثناء قيامها بتصوير مقطع فيديو لمتابعيها على تيك توك.

وسقطت الفتاة البالغة من العمر 23 عاماً من ارتفاع 49 متر أثناء تسجيلها مقطع فيديو عن مهنتها كعاملة رافعات، حيث كانت تقف في مقصورة رافعة وتشارك البث مع متابعيها الذين يزيد عددهم عن 100 ألف قبل أن تتحول الكاميرا إلى صورة مشوشة بصورة مفاجئة ظهرت فيها عدّة معدّات قبل أن تصبح سوداء مع ارتطام كيامي بالأرض.

وقال شهود عيان إنّ الشابة التي تعمل في مدينة كوزهو في مقاطعة تشجيانغ بغرب الصين فارقت الحياة فور وصولها للأرض، وبأنّها كانت معتادة على تصوير مقاطع الفيديو من مكان عملها بعد انتهاء الدوام وذهاب زملائها لمنازلهم.

يذكر أنّ وفاة الشابة أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت، خاصةً مع انتشار تصوير المقاطع الخطيرة بهدف حصد المشاهدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية