منوعات

دار أزياء فرنسية تطلق سماعة ذكية فاخرة

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة لوي فيتون الفرنسية الرائدة في مجال صناعة الأزياء سماعة ذكية فاخرة أطلقت عليها Horizion.

وعمدت دار الأزياء الشهيرة لتصميم الساعة الجديدة بجسم من الفولاذ بقطر 18 سم وارتفاع 14 سم، وأشارت لأنّ الصوت سينطلق منها في دائرة مقدارها 360 درجة.

وأكدّت الشركة الفرنسية دعم السماعة الجديدة لتقنية البلوتوث، الواي فاي، وApple Air Play2.

وزودت لوي فيتون السماعة الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 15 ساعة، عن طريق قاعدة شحن أو منفذ USB-C، وبعروة جلدية فاخرة، وقاعدة شحن وحافظة للسفر، بالإضافة إلى 2 من كابلات USB-C.

يشار إلى لوي فيتون ستطرح سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر باهظ يصل إلى 2450 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك