دار أزياء فرنسية تطلق سماعة ذكية فاخرة

أزاحت شركة لوي فيتون الفرنسية الرائدة في مجال صناعة الأزياء سماعة ذكية فاخرة أطلقت عليها Horizion.

وعمدت دار الأزياء الشهيرة لتصميم الساعة الجديدة بجسم من الفولاذ بقطر 18 سم وارتفاع 14 سم، وأشارت لأنّ الصوت سينطلق منها في دائرة مقدارها 360 درجة.

وأكدّت الشركة الفرنسية دعم السماعة الجديدة لتقنية البلوتوث، الواي فاي، وApple Air Play2.

وزودت لوي فيتون السماعة الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 15 ساعة، عن طريق قاعدة شحن أو منفذ USB-C، وبعروة جلدية فاخرة، وقاعدة شحن وحافظة للسفر، بالإضافة إلى 2 من كابلات USB-C.

يشار إلى لوي فيتون ستطرح سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر باهظ يصل إلى 2450 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية