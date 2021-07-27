رجل من “أيداهو” يُوازن كرسي على ذقنه لأكثر من ساعة

حصل رجل من ولاية أيداهو يحمل أكثر من 200 رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على لقب آخر جديد من خلال موازنة كرسي على ذقنه لأكثر من ساعة.

قال ديفيد راش، محطم الأرقام القياسية الذي يستخدم محاولاته في موسوعة غينيس للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إن قواعد منظمة تسجيل الأرقام القياسية تملي عليه استخدام كرسي بالحجم الكامل مخصص للبالغين.

وأضاف أنه كان ينوي محاولة زيادة الوقت إلى ما هو أبعد بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ ساعة ودقيقتين و 18 ثانية، لكن الألم في رقبته والتعب في ساقيه جعلاه يكتفي بهدف أقل طموحًا.

أكمل راش محاولته بنجاح في ساعة و ثماني دقائق و39 ثانية.

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