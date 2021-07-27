رصد مواصفات هاتف Realme X9 Pro تظهر كاملة عبر منصة TENNA

فقط وبعد مرور أسابيع قليلة على ظهور الإصدار الرسمي من هاتف Realme X9، تظهر ولأول مرة جميع مواصفات هاتف Realme X9 Pro ومجموعة من الصور – التي نعتقد أنها صور مُسربة – له على منصة TENNA. هاتف Realme X9 Pro يحصل على اسم رمزي “RMX3366”.

بناءً على وثيقة هاتف Realme X9 Pro فلقد تبين لنا أنه يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة وسيحتوي على بطارية سعتها 4880 ميللي أمبير بدلاً من 4300 ميللي أمبير التي رأيناها في هاتف Realme X9 القياسي. وبما أن الإصدار القياسي حصل على شحن فائق السرعة بقوة 65 واط، فمن المحتمل أن يحصل هذا الطراز على نفس سرعة الشحن أيضاً.

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جدير بالذكر أن هاتف Realme X9 Pro هو هاتف ثنائي الشريحة باتصال 5G ويعمل بنظام أندرويد 11 وللأسف لم نحصل على صور عالية الدقة للهاتف حتى هذه اللحظة.

وجب التنويه فقط على أن منصة TENNA قامت بتحديث وثيقة هاتف Realme X9 وأضافت له بعض الصور على الموقع الرسمي للمنصة. هذا الهاتف يحتوي على شاشة أموليد AMOLED بدقة 1080p وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20.

الكاميرا الخلفية عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية بمستشعر رئيسي دقته 64 ميجابيسكل، بينما المستشعر الثانوي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل. بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل.

خيارات التخزين ستكون عبارة عن 6 أو 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما خيارات سعة التخزين هي 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم وجود فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD. ألوان الهاتف المتاحة ستكون بين الأبيض والأزرق والرمادي.